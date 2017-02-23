بالصور.. عمل الرياض يشارك احتفالات سفارة الكويت باليوم الوطني وذكرى التحرير

المواطن – الرياض

شارك فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض في احتفال سفارة دولة الكويت الشقيقة، الذي أقيم مساء أمس الأربعاء بمناسبة اليوم الوطني 56 ويوم التحرير 26.

وجاءت مشاركة الفرع بحضور وفد ضم وكيل الوزارة للرعاية والأسرة عبدالحكيم الشهراني، ومدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض المهندس طارق الزهراني، ومدير دار التربية الاجتماعية سعود العصيمي وعدد من منسوبيها ومجموعة من أبنائها من فئة الأيتام استجابة لدعوة رسمية وجهتها السفارة، وحظي أبناء دار التربية باستقبال وترحيب كبيرين، وقاموا بجولة في المعرض المصاحب للحفل والذي يحتوي على صور تاريخية للكويت وقادتها وأبرز معالمها، وتبادلوا الأحاديث مع الحضور، والتقطوا الصور التذكارية مع معالي السفير الكويتي الشيخ ثامر جابر الصباح.