عاجل بالصور.. عوض خميس يحتفل مع النصراويين بالعقد الجديد

المواطن ـ محمد سلام

احتفل الجهاز الفني ولاعبو الفريق النصراوي بتوقيع اللاعب عوض خميس لعقدٍ جديد مع العالمي لمدة 3 سنوات، وذلك بعد اتفاقه على جميع الأمور المالي مع رئيس النصر الأمير فيصل بن تركي.

ونشر حساب النصر الرسمي على موقع “تويتر” العديد من الصور واللقطات لاحتفال اللاعبين والجهاز الفني بتوقيع “الصملة” على العقد الجديد، وظهرت سعادتهم باستمرار عوض لاعبًا في صفوف الفريق العاصمي.

وقال حساب النصر على (تويتر): “نجوم العالمي يحتفون بنجم النصر عوض خميس بعد تمديد عقده مع ناديه لـ 3 سنوات قادمة مع النادي”.

وكان عوض قد وقّع -منذ أيام- عقد انتقاله إلى نادي الهلال، مستغلًا دخوله الفترة الحرة من عقده مع النصر، وعدم وصوله إلى اتفاقٍ مع إدارة العالمي، لكنه عاد ووقّع -منذ ساعات- عقدًا جديدًا مع النصر، ليشتعل الوسط الرياضي، وينتظر قضية جديدة مثيرة للجدل بين قطبي العاصمة خلال الفترة المقبلة.