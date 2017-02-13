بالصور.. فندق شيراتون يقدم خدماته لهيئة الصحفيين السعوديين

المواطن – الرياض

ضمن اتفاقيات الشراكة والتعاون التي تسعى هيئة الصحفيين السعوديين لتوقيعها مع عدد من الجهات لتقديم خدماتها للهيئة وأعضائها ، وقعت هيئة الصحفيين اتفاقية تعاون مشترك مع فندق ومركز مؤتمرات شيراتون الدمام يوم الاثنين الماضي – خلال تواجد أعضاء مجلس إدارة الهيئة هناك لعقد جلسة المجلس.

وقد مثل الهيئة في توقيع الاتفاقية رئيس مجلس إدارتها خالد المالك وعن الشيراتون المدير العام المكلف خليفة الهلال ، على أن يقدم الفندق خصومات خاصة للإقامة فيه لجميع منسوبي وأعضاء الهيئة ، وكذلك في استضافة الندوات والمؤتمرات بأسعار خاصة.

ويطلب الفندق من الراغبين في الاستفادة من هذه الاتفاقية إبراز بطاقة الهيئة سارية المفعول.

وقال خالد المالك بعد توقيع الاتفاقية إن الهيئة تزمع توقيع عدد من الاتفاقيات على صعيد المنافع المقدمة للصحفيين ، وعلى صعيد خدمة مهنة الصحافة وتجويد العمل الصحفي في مسارات متعددة .

وقد أقر مجلس الإدارة عدداً من الاتفاقيات ، كما يعمل زملاء في الهيئة على التواصل مع عدد من القطاعات لإكمال التفاهم معها وتوقيع اتفاقيات تصب في مصلحة الصحافة والصحفيين ، وسيعلن عن ذلك في وقته.

كما رحب خليفة المبارك بتوقيع الاتفاقية مع مظلة ترعى الصحفيين وشؤونهم وقال إن النجاح في تقديم خدماتنا لهذه الفئة من المجتمع يعزز نجاحاتنا الأخرى، وتمنى التوفيق للجميع.