بالصور.. فوضى عارمة تثير الغضب بأحد ملتقيات التوظيف بالدمام

المواطن-عامر عسيري-الدمام

أدت فوضى عارمة في أحد ملتقيات التوظيف بمدينة الدمام صباح أمس الخميس إلى استياء عدد من طالبي التوظيف والذين فاق عددهم الألف مواطن، أتى بعضهم من عدة مناطق جواً وبراً، حيث تفاجؤوا بأقفال الأبواب أمامهم؛ مما سبب تذمرهم واستياءهم من التنظيم وعدم الشفافية من قبل تلك الشركات، مما جعل الشركات تكتفي بالسيرة الذاتية لكل متقدم.

وتساءل الحضور عن المتسبب عن تلك الفوضى، حيث أكد أحد الأشخاص أنه قدم من مدينة أبها جواً وتفاجأ بالوضع الحاصل؛ مما جعله يشد الرحال عائداً إلى مدينته دون استفادة من ملتقى التوظيف.