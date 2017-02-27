بالصور.. فيصل بن بندر يعزي في وفاة الأميرة البندري بنت ناصر

المواطن - عمر عريبي - جازان

قدم الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، تعازيه ومواساته في وفاة الأميرة البندري بنت ناصر بن عبد العزيز – رحمها الله – للأمراء إخوة الفقيدة خلال زيارته لهم، مساء اليوم، بمنزل العزاء.

وسأل فيصل بن بندر الله (العلي القدير) أن يتغمّد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

ومن جهته، أعرب الأمراء أشقاء الفقيدة عن شكرهم لأمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته، سائلين الله (سبحانه وتعالى) أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وقد رافقه خلال الزيارة الأمير منصور بن بندر بن عبد العزيز والأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبد العزيز.