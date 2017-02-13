بالصور.. فيصل بن بندر يفتتح معرض “تراثنا حبنا”

المواطن - واس

افتتح الأمير فيصل بن بندر، أمير منطقة الرياض، مساء اليوم، معرض “تراثنا حبنا” في نسخته الثالثة للفنون التشكيلية الذي يقام في البيوت الطينية بمركز الملك عبد العزيز التاريخي، بالمربع.

وشكر أمير منطقة الرياض -في تصريحٍ صحفي- القائمين على الفعالية والفنانين الذين قدّموا عروضهم المميزة، لافتًا إلى أن هذه الأعمال مفيدة للوطن، فهي تركز على إظهار الفن بشكله الصحيح بما يتوافق مع معطيات هذا الوطن الغالي.

وبيّن أن ما شاهده من تمازج للفنون أنتج عملًا رائعًا وُفّق الجميع فيه، مشيرًا إلى أن التأصيل الثقافي والتاريخي في نفوس الشباب يبعث على العمل الجاد ويعطي مجالات أوسع، مقدرًا للجميع دورهم في المعرض الذي جاء متطورًا عن العام الماضي.

وعن كلمته لجمعية الثقافة والفنون، تمنى أن يكون دورها أكبر وتفاعلها أكثر، معربًا عن شكره للجمعيات المشاركة في المعرض.

ويأتي المعرض لإحياء القيمة التاريخية، واكتشاف الماضي الأصيل، وإظهاره برؤيةٍ معاصرة، وتعزيز الهوية الوطنية والثقافية.

ويضم المعرض الأعمال الفنية التشكيلية المعاصرة المستوحاة من التراث السعودي بتقنيات مختلفة من رسمٍ، وتصويرٍ، ونحت، وأعمال تركيبية ومفاهيمية يقدمها “24” فنانًا سعوديًا من جميع مناطق المملكة.