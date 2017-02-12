بالصور.. #قوات_الأمن_الخاصة تستكمل جاهزيتها للمشاركة بتمرين #وطن87

المواطن – واس

أكملت قوات الأمن الخاصة استعداداتها للمشاركة بالتمرين التعبوي المشترك الثاني للقطاعات الأمنية وطن 87، الذي سيقام بمدينة الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز للعمليات الخاصة والتطبيقات المتقدمة بقوات الطوارئ الخاصة بالمدينة المنورة.

ووصلت نسبة الاستعداد للوضع المثالي للقوة البشرية المشاركة وللآليات والتجهيزات والتسليح المزمع استخدامها بالتمرين بما يتناسب مع الفرضيات التي ستطبق والمصممة حسب سيناريوهات محتملة.



ويهدف التمرين إلى رفع كفاءة الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، وزيادة قدرتها للقيام بواجباتها خاصة في مجال مكافحة الأعمال الإرهابية، كذلك ‏تبادل الخبرات الأمنية بين منسوبيها في المجالات الأمنية، ورفع كفاءة التنسيق والمساندة والتكامل بين الأجهزة الأمنية كافة.