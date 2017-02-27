بالصور.. كبائن كهرباء مفتوحة تهدد حياة الأطفال بسراة عبيدة

بالصور.. كبائن كهرباء مفتوحة تهدد حياة الأطفال بسراة عبيدة

2017/02/27
الساعة 8:49 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, المراسلون, حصاد اليوم
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كبائن كهرباء

المواطن – سعيد آل هطلاء – سراة عبيدة

تلقت “المواطن” رسالة من أحد سكان قرى الوادي يدعى حسين القحطاني أشار فيها إلى وجود طبالين كهرباء مفتوحة في القرية وفِي بعض المواقع في المحافظة حيث يتم تركها مفتوحة من قبل قراء العدادات حسب كلامه خلال القراءة الشهرية وهي قريبة من مستوى الأطفال حيث يعبثون بها معرضين أنفسهم لخطر التيار الكهربائي.

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وناشد القحطاني إدارة كهرباء سراة عبيدة ضرورة إغلاق هذه الطبالين في أسرع وقت ممكن ، حيث تقدم الأهالي بشكوى لإدارة كهرباء المحافظه بإغلاق تلك الطبالين بإحكام والتأكيد على قراء العدادات بضرورة إغلاقها والتأكد من الإغلاق قبل مغادرة الموضوع لمنع عبث الأطفال بها وتعريض أنفسهم للخطر .

طبالين كهرباء مفتوحه تهدد حياه الاطفال بسراة عبيدة
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