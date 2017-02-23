بالصور.. كيف تتحكم في خصوصية ستوري واتس آب؟

المواطن - شريف النشمي - الرياض

مكّن تطبيق الواتساب مستخدميه من التحكّم بشكلٍ كبير في حالة الواتساب الجديدة، أو كما تسمى “ستوري واتساب”، حيث يستطيع المستخدم التحكّم بمن يمكنه رؤية حالاته.

فمثلًا، يستطيع أن يجعل ما ينشره عبر ميزة “حالاته” لكل جهات الاتصال، أو جهات اتصاله باستثناء بعض الأرقام، أو يحدد جهات اتصال معينة تستطيع رؤية حالاته أو ما ينشره عبر “ستوري سناب”، وذلك من خلال الدخول على الخصوصية، ثم خصوصية الحالة، ثم خيار من يمكنه رؤية حالاتي، علمًا بأن الصور التي تم نشرها قبل تغيير خصوصية الحالة تبقى ظاهرة حسب الإعداد الأول.