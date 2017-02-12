بالصور.. كيف تفاعل السعوديون مع #امطار_الرياض؟

المواطن - عبد الرحمن دياب

تفاعل السعوديون مساء اليوم، الأحد، مع الأمطار التي هطلت على العاصمة الرياض، حيث دشّن النشطاء هاشتاج “#امطار_الرياض”، معبّرين من خلاله عن سعادتهم بهطول الأمطار، جعلها الله سقيا ورحمة، ساردين قصيدة حب في الرياض وسط دعوات لعدم نسيان المرابطين على الحد في هذا الطقس.

وكتبت الجوهرة الحميد: “غدت الرياض عروسًا تتلألأ تحت المطر.. ما أجمل المشي تحت المطر.. أمطار الرياض.. جعلها الله أمطار الخير والبركة”.

ودعا السليمي: “نبارك للأحبة أهل الديار الممطورة، سائلين المولى أن يجعلها سقيا خير وبركة، ومتبوعة غير مقطوعة إن شاء الله”.

ودعا ماجد التويجري: “فإن في المطر دعوات لا ترد.. اللهم سخّر لنا من الأقدار أجملها، ومن السعادة أكملها، يا رب”.



وغرّد فواز الروقي مقتبسًا بيت لقيس بن الملوح: “شعر سقى الغيث المجيد بلاد قومي، وإن خلت الديار وإن بلينا! على نجد وساكن أرض نجد تحيات.. يرحن ويغتدينا”.

وشدّدت عهود القحطاني: “لا تنسون إخواننا المرابطين في الحد الجنوبي من دعائكم في هذه الأجواء الجميلة والأمطار، فالدعاء مستجاب.. اللهم انصرهم بنصرك وثبّت أقداهم”.