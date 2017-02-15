بالصور.. لصان سرقا ربع مليون من منزل مسنة في قبضة شرطة جازان

المواطن – جازان

أطاحت شرطة منطقة جازان ممثلة بشرطة محافظة هروب بلصين قاما بالسطو على منزل امرأة مسنة أثناء غيابها وسرقة مائتين وسبعة وخمسين ألفاً وخمسين ريالاً منه وذلك بعد جهود وإجراءات بحثية مكثفة.

وفي تفاصيل الخبر فقد ورد بلاغ لمركز شرطة محافظة هروب من قبل امرأة مفاده أنه عقب خروجها من المنزل اقتحم مجهولون منزلها وقاموا بسرقة مائتين وسبعة وخمسين ألفاً وخمسين ريالاً منه مبينة أن المبلغ هو محصول عملها بأحد المقاصف المدرسية وجزء أكبر منه يخص جمعية لمجموعة من المعلمات وتحتفظ به في منزلها ، مؤكدة أنها لا تتهم أحداً في ذلك ما ضاعف غموض القضية.

وبناء على ما ورد في بلاغها فقد انتقل رجال الضبط الجنائي لمسرح الحادثة واتخاذ كافة إجراءات المعاينة والاستدلال ورفع البصمات من الموقع.

وتم القيام بإجراءات بحثية مكثفة لجمع أكبر قدر من المعلومات والعمل على فحص اﻷسلوب اﻹجرامي الذي انتهجه الجناة.

ومن خلال تلك اﻹجراءات جرى رصد عدد من المشبوهين وآلت الجهود إلى القبض على شخصين من العمالة بعد أن تركز الاتهام عليهما.

ومن خلال إخضاعهما للتحقيق اعترفا بما نسب إليهما ودلا على المال المسروق حيث قاما بإخفائه ودفنه في منطقة مهجورة ليتم الانتقال واستخراجه كاملاً.

وتم توثيق اعترافهما شرعاً وإيقافهما رهن استيفاء التحقيقات وفقاً للاختصاص النوعي والمكاني.

من جهته أكد مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة اﻷمنية الدائمة اللواء ناصر بن صالح الدويسي أن محافظة هروب وكافة مدن وقرى المنطقة تنعم باﻷمان وأن رجال اﻷمن حريصون على دحر كل من يحاول العبث بمسلك إجرامي أيًا كان نوعه وأنهم لهم بالمرصاد بإذن الله تعالى في ظل توجيهات سمو أمير المنطقة ومتابعة مدير اﻷمن العام والتعاون الملموس بين رجل اﻷمن والمواطن.