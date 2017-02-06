بالصور.. لقاءات بيروت المكثفة للوزير السبهان تفعل العلاقات السعودية اللبنانية

المواطن – بيروت – الرياض

عكست اللقاءات التي عقدها وزير الدولة لشؤون الخليج العربي في وزارة الخارجية، ثامر السبهان، مع الرئيس اللبناني ميشال عون، وعدد من المسؤولين البارزين في بيروت متانة العلاقات السعودية اللبنانية، وحرص المملكة على لبنان قوي وموحّد.

وتنوّعت لقاءات الوزير السبهان لتشمل رئيس الحكومة سعد الحريري و وزراء، ورؤساء أحزاب، وشخصيات بارزة كوليد جنبلاط وتمام سلام ، حيث تم خلالها بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين.

وكان الرئيس ميشال عون، رئيس الجمهورية اللبنانية، قد استقبل الوزير السبهان في القصر الجمهوري في بعبدا، اليوم، وجرى -خلال الاستقبال- بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، واستعراض مجمل التطورات السياسية على الساحتين اللبنانية والإقليمية.

وأصدر الرئيس اللبناني بيانًا -في وقتٍ لاحق للزيارة- شكر فيه الوزير السبهان على زيارته، وحمّله تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وشكره على الإجراءات التي اتّخذها في سياق تفعيل العلاقات اللبنانية – السعودية.

وأكّد عون على أن التوجيهات أُعطيت للوزراء اللبنانيين لاستكمال البحث مع نظرائهم السعوديين في المواضيع المشتركة.

وقال بيان الرئاسة اللبنانية إن الوزير السبهان أعلم الرئيس عون بتعيين سفير جديد للمملكة في بيروت، وزيادة رحلات شركة الطيران السعودية إلى مطار رفيق الحريري الدولي، وعودة السعوديين لزيارة لبنان وتمضية عطلاتهم السياحية فيها.

والتقى الوزير السبهان رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، في “السراي الكبير”، وسط بيروت، وناقش معه آخر المستجدّات المحلية، والإقليمية، والعلاقات الثنائية بين البلدين.

ويُذكر أن الرئيس اللبناني، ميشال عون، قد زار المملكة -مطلع يناير الماضي- في أول زيارة خارجية رسمية له بعد انتخابه رئيسًا للبنان في أكتوبر الماضي.