بالصور.. ماجد الصباح بعد زيارته مهرجان الغضا 38: سأكرر زيارتي لأنه يستحق

المواطن – القصيم

“لقد وجدت هنا ما كنت أتمنى مشاهدته منذ زمن بعيد إذ رأيت الحياة القديمة لأهلنا كما هي قبل قرون خلت ورأيت الحاضر أيضاً في تمازج فريد، أجزم أن المهرجان وفق إلى حد بعيد في تقديم الفعاليات التي ترضي كل زائر .. لقد جئت إلى هنا تلبية لدعوة كريمة من إدارة المهرجان.. وأقول بكل ثقة إنها صدفة سعيدة فقد رأيت على أرض الواقع ما لم أكن أتوقعه وسأكرر زيارتي للمهرجان لأنه يستحق“.

جاءت هذه الكلمات في ختام زيارة قام بها الشيخ ماجد الصباح، حفيد أمير الكويت، يوم أمس لقرية الغضا – مقر فعاليات مهرجان الغضا 38 .

وأضاف الشيخ ماجد الصباح: “يجب أن تكون هناك تغطية إعلامية واسعة للمهرجان حتى يصل إلى أبناء الخليج العربي الذين تستهويهم المناشط السعودية ليكون مهرجان الغضا محطة رئيسية في أجندتهم“.

وشارك الشيخ ماجد في مستهل جولته داخل القرية بزراعة شجرة غضا وهي الفعالية اليومية التي يشارك بها جميع الزوار وقدم له علي العيد رئيس لجنة البرامج شرحاً وافياً عن هذه الفعالية والفعاليات الأخرى، وشملت جولته متابعة العروض في ساحة الألعاب الشعبية ومعرض طيران القوات البرية والبيت النجدي القديم ومزرعة الغضا والسوق الشعبي وسوق المنتجات الأسرية.

كما زار المسرح المفتوح وعروض ساحة الألعاب التفاعلية وركن الفن التشكيلي ومقهى الغضا وجلسة جدتي وركن شهداء الواجب وركن أبطال الحد الجنوبي وتابع عروض الألعاب النارية وقدم له في ختام الزيارة درع المهرجان.