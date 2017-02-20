بالصور.. محاضرة إسعافية تثقيفية لطلاب مدرسة عقبة بن نافع بجدة

بالصور.. محاضرة إسعافية تثقيفية لطلاب مدرسة عقبة بن نافع بجدة

2017/02/20
الساعة 9:21 مساءً
- ‎فيأخبار 13 منطقة, المراسلون, حصاد اليوم
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المواطن - عبد الله النخالي - جدة

زار طلاب مدرسة عقبة بن نافع الابتدائية هيئة الهلال الأحمر السعودي، مركز إسعاف السامر، يتقدّمهم مشرف النشاط عبد العزيز الزهراني، والمرشد الصحي عبد العزيز المالكي.

وكان في استقبالهم مدير المركز أحمد نافع، ومشرف التوعية بالهلال الأحمر بجدة عبد الله أبو زيد، وعدد من رجال الهلال الأحمر، وبعدها، قام أخصائي إسعاف موسى القرني بإلقاء محاضرة تثقيفية وتوعوية عن طبيعة عمل رجال الإسعاف وعن المشاكل التي تحصل لهم بسبب التجمهر أمام المصابين.
ويُذكر أن الهدف الرئيسي من هذه الزيارة هو رفع مستوى وعي الطلاب بأهمية دور رجال الإسعاف، وعلى طريقة التبليغ عند وقوع الحوادث وغيرها، وذلك بالاتصال على الرقم 997.
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