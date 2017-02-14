بالصور.. محافظ محايل ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد المنجحي

المواطن _ محايل عسير

نقل محافظ محايل، محمد بن سعود المتحمي، اليوم، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، وولي ولي العهد، وأمير منطقة عسير لأسرة وذوي شهيد الواجب الجندي محمد بن مفرح المنجحي الذي استشهد على الحد الجنوبي مدافعًا عن دينه ووطنه.

وأكد المتحمي -خلال تأديته واجب العزاء- أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجبٍ ديني، ووطني، وبطولي كبير في الدفاع عن أرض هذه البلاد المباركة “أرض الحرمين الشريفين” هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

‏‎وعبر والد الشهيد مفرح علي المنجحي وذوو الشهيد -من جهتهم- عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة على الاهتمام الدائم بأبنائها في كل مكان، مشيرين إلى أن ابنهم استشهد في ميدان العز والكرامة للدفاع عن هذا الوطن الغالي.