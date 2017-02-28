بالصور.. محافظ ميسان يناقش أهم الملفات مع رؤساء المراكز

المواطن - أحمد المسعود - ميسان

عقد محافظ ميسان، عبد الله بن حسن الفيفي، اجتماعًا مع رؤساء المراكز التابعة للمحافظة، وذلك لمناقشة أبرز المتطلبات التي تحتاج إليها المراكز، وتسليط الضوء على جميع الخدمات، وما يحتاج إليه المواطن في المقام الأول.

وأتت أولى ورش العمل بناءً على توجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة التي انطلقت، صباح يوم الإثنين الماضي، بحضور عمر السفياني رئيس مركز ثقيف، وفيحان البقمي رئيس مركز حداد بني مالك، ومحمد حكمي رئيس مركز القريع بني مالك، وسامي الحديدي رئيس مركز الصور، وسعود حمود السبيعي رئيس مركز أبو راكة، وحمدان العمري رئيس مركز بني سعد.

وتمّت مناقشة جميع المتطلّبات، وأبرز الخدمات التي تحتاجها المراكز، ورغبة الجميع في توفير خدمات أخرى قد تفتقد إليها بعض المراكز.

وكان من أبرز نقاط محاور ورشة العمل هو تقديم عرض مرئي عن بني مالك لأبرز المتاحف والقرى الأثرية بالمركز، وتوجيه محافظ ميسان بتشكيل لجان يتقدّمها رؤساء المراكز لتطوير لجان التعديات، وآليات العمل بها، ووضع الخطط التي تحد من التعديات وتطوّرها لتقديمها في الجلسة القادمة.

وشكر محافظ ميسان رؤساء المراكز على حسن تعاونهم فيما يخدم الصالح العام، وفيما يصب في منفعة المواطن.