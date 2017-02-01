بالصور.. محل تجاري بجدة يستولي على المواقف بالشارع العام

المواطن - وليد الفهمي - جدة

استولى أحد المحال التجارية بشمال محافظة جدة على المواقف الأمامية للشارع العام دون وجه حق، وذلك بوضع لوحة توضح بيانات واسم المحل بالشارع العام .

وطالب عددٌ من المواطنين بضرورة معاقبة جميع المحالّ التي تقوم بحجز المواقف لصالحها، وإزالة جميع الحواجز واللافتات التي تمنع الوقوف، منوّهين إلى انتشار هذا الأمر في العديد من الشوارع خاصةً تلك المزدحمة بالمحال التجارية.

وعلى الرغم من أن ذلك يعد مخالفة واضحة إلا أن أصحاب المحل ضربوا بتعليمات الأمانة عرض الحائط إلا أن فطانة أحد المواطنين أوقعت بصاحب ذلك المحل المخالف للأنظمة .

مصادر بأمانة محافظة جدة أكدت لـ”المواطن” ، أنه لا يحقّ لأي محل تجاري وضع بعض العبارات التي تؤكد أن المواقف خاصة بالمحل أو ما شابه، لتتحرك على الفور الجهة المعنية بأمانة محافظة جدة لتحرير المخالفة وإزالتها من الموقع .