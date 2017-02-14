بالصور.. مدرسة عمرو بن العاص برفحاء تحتفل بفرسانها الـ 4 ببرنامج “التميز”

المواطن - رفحاء

احتفلت، صباح اليوم، مدرسة عمرو بن العاص الابتدائية بمحافظة رفحاء بتتويج فرسانها الـ 4، وذلك ضمن عمل نوعي ومبادرة رائدة على مستوى المنطقة حملت اسم (برنامج التميز التعليمي للمعلمين)، وذلك تحت شعار “بكم نرتقي” الذي أُطلق منذ بداية الفصل الدراسي الأول، حيث يهدف إلى استخراج الطاقات الإيجابية الكامنة للمعلمين ومكافأة المميزين منهم بما ينعكس على مستوى الطالب، وذلك وفق معايير وضوابط أُعدت بعناية.

وأقيم الحفل على شرف محافظ رفحاء بدر بن إبراهيم الهزاع، ومدير مكتب التربية والتعليم ذياب فراج الشمري، ومساعديه، وعدد من المشرفين ومدراء المدارس، وكذلك حضر الحفل راعي المبادرة ياسين العلاوي، وكذلك الراعي المشارك مجمع مزايا لمار الطبي.

وافتُتح الحفل بآيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة لقائد المدرسة أ. عيد بن قيران العنزي، يليها كلمة د. ياسين العلاوي، كما شاهد الحضور عرضًا مرئيًا يوضح أهداف ومعايير وحوافز البرنامج، وفي ختام الحفل، تم تكريم المعلمين الساعين للتميز واللجان المنظمة والمتعاونة، والرعاة الداعمين، والمساهمين، وقد حصل على المراكز الـ 4 الأولى: (محسن سوهج الشمري، وبنيدر تركي الشمري، وأحمد الحبيب الرويلي، ومحمد مشوح العنزي)، حيث قدمت لهم العديد من الجوائز والحوافز القيمة التي من أبرزها: تذاكر سفر، و 4 أسهم في وقف اليتيم التابع لجمعية رؤوم، وخصومات من مجمع مزايا لمار الطبي، وهدايا عينية، والعديد من الحوافز الوظيفية طوال الفصل الدراسي الثاني.

وباركت إدارة ومنسوبو مدرسة عمرو بن العاص المعلمين الفائزين، وتتمنى لهم المزيد من العطاء والتوفيق والنجاح، كما تعلن عن بدء انطلاقة المنافسة بين المعلمين للنسخة القادمة خلال الفصل الدراسي الثاني، سائلين الله للجميع التوفيق والسداد.