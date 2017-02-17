بالصور.. مدني الحناكية يباشر انقلاب ناقلة وقود وإصابة قائدها

المواطن - شريف النشمي - المدينة

باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة الحناكية، صباح اليوم، حادثَ انقلاب ناقلة وقود، وعملت الفرقُ على تأمين الموقع والحيلولة دون إحداث حريق، فيما أُصيب قائد الناقلة ونُقل للمستشفى.

وأوضح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني، أن فرق إدارة الدفاع المدني بمحافظة الحناكية باشرت، صباح اليوم الجمعة، حادثَ انقلاب ناقلة مواد بترولية حمولة ديزل على الطريق السريع “المدينة المنورة – القصيم” بعد مخرج الشقرة.

وأضاف: تمت مباشرة الحادث باستخدام الرغاوي نتيجة انسكاب الحمولة بالكامل، وعملت الفرق على فصل البطاريات منعاً للاشتعال، وقد نتج عن الحادث إصابة السائق الذي تم نقله لمستشفى الحناكية، وسُلم الحادث لجهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية.