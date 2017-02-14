بالصور.. مدني جدة يضبط 52 موقعًا مخالفًا في حملةٍ تفتيشية

المواطن - عبد الله النخالي - جدة

نفّذت الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة اليوم، الثلاثاء، حملةً ميدانية للوقوف على المنشآت جنوب المحافظة للتأكّد من توفّر متطلبات السلامة.

وأفاد مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة أن هذه الحملات تُقام بتوجيهات مباشرة من محافظ جدة، وإشراف مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء سالم بن مرزوق المطرفي، ووفق خطة المسح الوقائي لدوريات السلامة.

وتستمر هذه الحملة لمدة 3 أيام، وينفّذها ضباط وأفراد السلامة بإدارة جدة، بالإضافة إلى ضباط من مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، وتهدف هذه الحملات -المتكرّرة تباعًا- إلى معالجة وتصحيح أوضاع السلامة في جميع المنشآت.

وأفاد العقيد بديوي باستمرارها ولفترات محددة مسبقًا، ليتم -بإذن الله تعالى- الحد من مسببات حوادث الحريق، مهيبًا بالجميع التعاون مع الدفاع المدني، والتقيّد بالتعليمات حفاظًا على الأرواح والممتلكات، وأسفرت نتائج الحملة لليوم الأول بالوقوف على ٨٥ موقعًا تم ضبط مخالفات على ٥٢ منها، وإشعار المواقع الأخرى بالمراجعة لتصحيح وضعها.



