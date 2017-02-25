بالصور.. مدير تعليم الرياض يتفقد مدارس عفيف والدوادمي

المواطن – سعيد ال هطلاء – عسير

قام مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله بن محمد المانع بزيارة تفقدية لإدارتي التعليم بمحافظة الدوادمي وبمحافطة عفيف، واستهل الجولة بزيارة لإدارة التعليم بمحافظة عفيف وكان في استقباله مدير التعليم بعفيف سعيد بن سعد النفيعي ومساعديه ثم بدأ بجولة شملت العديد من المدارس والمشاريع التعليمية والتقى بأبنائه الطلبة بعدها قام بزيارة لمجموعة من رواد التعليم بالمحافظة في منازلهم تقديراً لهم ولإسهاماتهم في تأسيس التعليم النظامي في المحافظة.

واختتم مدير عام تعليم الرياض جولته بزيارة لإدارة التعليم بمحافظة الدوادمي حيث التقى بمساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية الأستاذ جمال بن محمد الحمادي ومساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية الأستاذ محمد بن سعد البيز وقيادات الإدارة حيث قام بزيارة لبعض مرافق الإدارة ومنها النادي العلمي المركزي وصالة إدارة التعليم للفنون التشكيلية ومركز التدريب الطلابي ومركز النشاط الطلابي.

وفي تصريح له بعد انتهاء جولته أبدى الدكتور عبد الله بن محمد المانع سعادته وإعجابه بما شاهده من مشاريع وجهود في الميدان والتي لا شك أنها ستصب لصالح المستفيد الأول منها وهو الطالب، وقال إنه تباحث مع قادة التعليم بالمحافظتين وتم استعراض المشاريع وأبرز التحديات التي تواجههم .