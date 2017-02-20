بالصور.. مرتادو هدا الطائف يوثقون الأجواء بـ #سناب_شات

المواطن ـ فيصل الزيادي ـ الطائف

تشهد مرتفعات الهدا إقبالًا كبيرًا من المتنزهين على الرغم من برودة الطقس الذي يكون أكثر برودة في هذه المرتفعات، ومع ذلك، يكون الإقبال متزايدًا خاصةً في نهاية الإجازة الأسبوعية.

ويحرص عدد من الأهالي والشباب على الخروج للاستمتاع بالأجواء الجميلة التي تشهدها المحافظة على الرغم من برودة الجو، وتكون منطقة الهدا من أحد المواقع المحببة للتنزه بها.

ويمضي المتنزهون ساعات طويلة على جنبات مرتفعات جبال الهدا، مستغلّين مشارف بعض المنازل القديمة التي تتوسط هذه المرتفعات، فيما وثّق عدد من المتنزهين بكاميراتهم الصور التذكارية، كما حرص عدد منهم على نقل الأجواء مباشرةً عبر “سناب شات”.

ورصدت عدسة “المواطن” إقبال المتنزهين بعددٍ من الصور.