بالصور.. #مسك_الخيرية و”يوداسيتي” تدربان 150 شاباً وشابة على التطبيقات الإلكترونية

المواطن – الرياض

التحق 150 شاباً وشابة يوم الخميس الماضي في برنامج “يوداسيتي كونيكت”، الذي تنظمه مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز “مسك الخيرية” بالتعاون مع شركة يوداسيتي، بهدف تطوير مهارات الشباب والشابات في تطبيقات الأندرويد، والويب، وعلوم البيانات.

وتمتد فترة البرنامج الذي سيقام في الرياض، إلى 12 أسبوعاً، فيما يتمثل البرنامج التدريبي في عقد دروس عبر شبكة الإنترنت “أونلاين”، والتفرغ كذلك بواقع 6 ساعات أسبوعياً، حيث يتم عقد جلستين تدريبيتين يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، يتمكن المتدربون من خلالها، التعلم على أيدي مدربي شركة يوداسيتي، والتواصل مباشرة معهم، والتعرف على تطبيقات الدعم الفني.

ويأتي هذا البرنامج التدريبي الذي يضم ثلاثة مسارات هي (تطوير تطبيقات الأندرويد، تطوير الويب، علوم البيانات)، في إطار الشراكة التي أبرمتها مسك الخيرية مؤخراً مع شركة يوداسيتي، والهادفة إلى تطوير المهارات التقنية لدى الشباب، بما يتناسب مع التطورات الحديثة في صناعة تقنية المعلومات من جانب، وما يحتاجه قطاع التقنية في سوق العمل من جانب آخر.

وجرى خلال يومي الجمعة والسبت الماضيين، تقديم شروحات تقنية على أيدي ثلاثة من المدربين المتخصصين العاملين في شركة “يوداسيتي”، حيث سيستمر المدربون في إلقاء هذه الشروحات مع التطبيقات العملية خلال فترة البرنامج، بهدف صقل شخصيات المتدربين، وجعلهم قادرين على تخطي العواقب التي تواجههم في مجالات أعمالهم التقنية، فيما سيحصل المتدربون على شهادة إتمام البرنامج مع نهاية البرنامج.

ويعد البرنامج في مرحلته الأولية التجريبية، والتي تستوعب قبول 150 متدرباً فقط، فيما سيعقبها توسيع دائرة الاستفادة عبر تقديم 2500 منحة تدريبية إضافية على مدى 3 فترات خلال العام الجاري 2017م، ضمن مساع تبذلها مسك الخيرية نحو تطوير المهارات التقنية لرواد تقنية المعلومات في المملكة، والذي من شأنه أن يعود بالمنافع على الشباب بشكل مباشر، وعلى الوطن بشكل عام.

يذكر أن “مسك الخيرية” مؤسسة غير ربحية، تكرس أهدافها لرعاية وتشجيع التعلم وتنمية مهارات القيادة لدى الشباب من أجل مستقبل أفضل للمملكة، حيث تركز على الاهتمام بالشباب، وتوفر وسائل مختلفة لرعاية وتمكين المواهب والطاقات الإبداعية وخلق البيئة الصحية لنموها، والدفع بها لترى النور واغتنام الفرص في مجالات العلوم والثقافة والفنون الإنسانية، والتكنولوجيا.