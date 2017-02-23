بالصور.. مشهد مهيب في تشييع الشهيد آل فائع بـ #خميس_مشيط

المواطن – سعيد ال هطلاء – خميس مشيط

ودعت خميس مشيط شهيد الوطن العريف مبارك صالح مغيب ال فائع الذي استشهد أمس، وهو يؤدي عمله نتيجة سقوط مقذوف على محكمة محافظة ظهران الجنوب وقد أقيمت الصلاه عليه بجامع العمري بحي شباعه.

و قدشارك في أداء الصلاة كل من مدير الأمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج بحضور محافظ خميس مشيط سعيد بن عبدالعزيز بن مشيط ومدير شرطه منطقه عسير اللواء صالح القرزعي وعدد من القيادات الامنيه بمختلف القطاعات بالمنطقه وعدد من الافراد وجموع من المواطنين.

وتم دفن الشهيد بمقبره مصلوم بحضور عدد من المواطنين ورجال الامن وزملاء الشهيد من منسوبي محكمة ظهران الجنوب ، حيث سيقام العزاء بمنزل والده بحي العزيزيه غرب محطه تحويل الكهرباء

يذكر ان الشهيد ال فائع يبلغ من العمر ٣٢ سنه ولديه ابنه وحيدة وهي “لارين” وعمرها ثلاث سنوات ونصف وزوجته حامل في شهرها السادس حسب ما ذكره شقيقه علي في تصريحات لـ “ المواطن “.

ومن جهة أخرى ، نقل مدير الأمن العام اللواء المحرج تعازي سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخليه الامير محمد بن نايف لوالد واخوة وذوي الشهيد سائلا المولى ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم أهله وذوية الصبر والسلوان.

وقد عبر والد الشهيد وجميع افراد اسرته عن شكره لسموه الكريم مؤكدين فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم وهو يؤدي واجبه في خدمة الدين والملك والوطن.