بالصور.. مصادرة سيارتين وأدوات لإعداد الأطعمة بحملة على الباعة الجائلين في #الرياض

المواطن – الرياض

نفّذت أمانة منطقة الرياض ممثلة في الإدارة العامة للراحة والسلامة، مؤخراً، حملة رقابية على حي الشفاء وشارع الستين وشارع الترمذي، بهدف إزالة التلوث البيئي والبصري والقضاء على ظاهرة الافتراش في جنوب وغرب العاصمة؛ لما لها من آثار سلبية على حركتي المشاة والمرور والمظهر الحضاري لمدينة الرياض.

وأوضح المهندس أنور قلم، مدير عام الإدارة العامة للراحة والسلامة بأمانة منطقة الرياض، أن الحملة أسفرت عن مصادرة سيارتين تستخدمان في البيع العشوائي وأدوات لإعداد الطعام، وعدد من بسطات ألعاب الأطفال والإكسسوارات والملابس المختلفة، مشيراً إلى قيام فرق الأمانة بتطبيق الجزاءات البلدية واتخاذ كافة الإجراءات حيال المخالفين لمنع حدوث هذه التجاوزات مستقبلاً. وأكد المهندس قلم حرص أمانة منطقة الرياض مواصلة الحملات الرقابية الميدانية على الأسواق والمحال التجارية والشوارع لتوفير البيئة الصحية الملائمة للمواطنين والمقيمين والحفاظ على المظهر الحضاري للعاصمة.