بالصور.. مصادرة 300 جالون مخلل فاسد قبل توزيعها في #القصيم

المواطن – ماجد الفريدي – القصيم

أعلنت أمانة منطقة القصيم -قبل قليل- بأن الفرق الرقابية الميدانية، تمكنت من ضبط وافد من إحدى الجنسيات العربية يقوم بتصنيع مخلل داخل شقة بمدينة بريدة، وقد قامت الفرق الرقابية بمصادرة 300 جالون مخلل كانت جاهزة للتوزيع.

وأوضحت أمانة منطقة القصيم بأن بلاغاً من أحد المواطنين قاد موظفي الفرق الرقابية الميدانية لضبط الوافد، مشيرة إلى أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق المخالف مع الجهات الأمنية.

ودعت أمانة القصيم المواطنين للإبلاغ عن المخالفات من خلال الاتصال على رقم العمليات 940.