بالصور.. معرض تثقيفي وعروض في اليوم الخليجي لحقوق المريض بالمدينة

المواطن - المدينة المنورة

أطلقت الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة -ممثّلة بإدارة حقوق وعلاقات المرضى بالمنطقة- أول أمس، السبت، فعاليات اليوم الخليجي لحقوق المريض بمجمّع العالية التجاري بالمدينة، وبمشاركة 24 جهة طبية من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة.



ومن جانبه، أوضح عيسى الحربي، مدير حقوق وعلاقات المرضى بصحة المدينة، أن تنفيذ هذه الفعاليات يهدف إلى ترسيخ مفاهيم حقوق المريض ومنحه الخصوصية، وأن المريض لديه الحق في تلقّي الخدمة الطبية بالشكل اللائق، مشيرًا إلى أن المجتمع في المدينة المنورة أصبح لديه الوعي، ويتضح ذلك من خلال الإقبال على الفعاليات.



وصاحب الفعالية إقامة معرض تثقيفي احتوى على مطويات، ونشرات، ووثائق توضح حقوق ومسؤوليات المرضى، كما شاهد الحضور في بعض الأجنحة المشاركة عروضًا مرئية توضح وثيقة المريض في الحقوق والواجبات، وكيفية تعزيز العلاقة بينه وبين المنشآت التي تقدم الخدمات الصحية له.