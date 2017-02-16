بالصور.. مقتل تاجر خمور أطلق النار من رشاش على رجال الشرطة في #جازان

المواطن – جازان

استمراراً للعمل الدؤوب الذي تنهجه شرطة منطقة جازان لمكافحة الجريمة وتعقب المروجين، نفذ رجال اﻷمن بشرطة محافظة أبوعريش مساء أمس عملية دهم ﻷحد المواقع التي يتخذها عدد من الأفارقة المخالفين وكراً لهم لترويج المسكر.

وتم رصد أحد المروجين أثناء جلب ممنوعاته برفقة مجموعة من بني جلدته وبحوزة أحدهم سلاح رشاش وحين تفاجأ بوقوعه في الكمين الذي نصب لهم قام بإطلاق النار تجاه رجال اﻷمن، ليتم الرد بالمثل والتعامل وفق مايقتضيه الموقف ما أسفر عن مقتل أحدهم وإصابة آخر والقبض على بقية أفراد العصابة وعددهم 5 ، دون إصابة أحد من رجال اﻷمن.

وبتمشيط الموقع تم العثور على كميات من العرق المسكر كانت معبأة ومعدة للترويج.

من جهته أكد مدير شرطة منطقة جازان اللواء ناصر الدويسي أن عمليات تعقب المروجين مستمرة للإطاحة بهم وحماية المجتمع من شرورهم بإذن الله تعالى.