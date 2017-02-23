بالصور.. ممارسات خطرة في سد وادي أبها وسط غياب الرقابة والمسؤولين

المواطن _سعيد مشهور_ابها

جذب سد وادي أبها وتدفقه الجمالي، الزوار والسياح من جميع الأعمار بشكل كثيف بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها المدينة مؤخراً.

ولكن في ظل غياب الرقابة الأسرية والجهات الرقابية المسؤولة ظهرت ممارسات متنوعة خطيرة، خاصة بالقرب من مفيض سد وادي أبها، حيث تم اختراق الحاجز المانع من قبل بعض الزوار للوصول إلى محاذاة مياه السد، فيما سلك آخرون طرق أخرى للوصول إلى مفيض السد والسير على جسم المفيض في تصرف خطير.

وامتدت التصرفات الخطيرة بل والمرعبة إلى استخدام قوارب مطاطية من قبل صغار سن للتجول في مياه السد في تصرف خطير، ليطرح سؤال نفسه “أين الجهات الرقابية والمسؤولة عن سد وادي أبها؟ وأين دور الأسرة؟ وهل سيستمر مشاهدة هذه الممارسات الخطيرة إلى وقوع الكارثة؟!