بالصور.. منظر مهيب في توديع الشهيد المنجحي بقنا عسير

المواطن- حسان الصالحي- قنا

شيّع، عصر اليوم، أهالي قرى وادي “رعلة” بمركز قنا، بمحايل، جثمان شهيد الواجب بالقوات البرية، محمد بن علي المنجحي، الذي استُشهد مدافعًا عن دينه ووطنه بمنطقة نجران.

ووصل جثمان الشهيد “المنجحي”، عقب ظهر اليوم، بسيارة إسعاف قادمة من منطقة نجران، وذلك بعد أن تعذّر نقله بطائرة الإخلاء نتيجة لسوء الأحوال الجوية.

ولدى وصول الشهيد، كان في استقباله والده، وإخوته، وشيخ ونواب وأعيان قبيلة المنجحة، وجموع من المواطنين الذين حضروا للصلاة عليه ومواراة جثمانه الطاهر مقبرة “رعلة” بمسقط رأسه.

وكان في مقدمة مشيّعي جثمان الشهيد شيخ قبيلة المنجحة، الشيخ عامر بن يحيى العربي، وعدد من نواب وأعيان قبيلة المنجحة، وجموع غفيرة من مختلف المراكز والقرى بمحايل.