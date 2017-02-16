بالصور.. #موبايلي تعرض رعاية فعاليات هيئة الصحفيين

المواطن – الرياض

التقى رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين خالد المالك وأعضاء مجلس الإدارة ، وفداً من شركة “موبايلي” لبحث أوجه التعاون بين الطرفين.

وفي بداية الاجتماع الذي عقد بمقر هيئة الصحفيين السعوديين شكر المالك الشركة على مبادرتها بطرح فكرة التعاون والشراكة، مؤكداً أن ذلك يأتي ضمن الأهداف التي تسعى إليها الهيئة مع منظمات ومؤسسات المجتمع المختلفة وتبادل المنافع وتعضيد المصالح المشتركة”

وقال المالك :” إننا نسعى جاهدين ضمن أهداف الهيئة إلى توظيف التجهيزات والتقنيات الحديثة لتحقيق عددٍ من المنافع للوطن، وللهيئة وللصحفيين عموماً.. من خلال توسيع دائرة نشر الصورة الحقيقية للمملكة خاصة في الخارج.. ومن خلال خدمة الصحفي بتوفير التدريب النوعي والمتخصص له.. وإيجاد راعين ومشاركين لأعمال الهيئة في هذه المجالات وغيرها.”

من جانبهم شكر أعضاء وفد “موبايلي” استجابة رئيس مجلس الهيئة لطلبهم في الزيارة والالتقاء بأعضاء المجلس لعرض العديد من المنافع والخدمات التي يمكن أن تسهم فيها موبايلي لخدمة أهداف هيئة الصحفيين.

وأكد أن لديهم الاستعداد لبحث الرعايات، وخدمة المبادرات التي تطرحها الهيئة.. وساند فريق موبايلي فكرة ترشيح فريق من كل جانب لبحث تفاصيل عقد شراكة إستراتيجية ناجحة تمهيداً لتوقيع اتفاقية بين الطرفين تخدم مصالحهما المشتركة، وقد جرى خلال اللقاء بحث عددٍ من الأفكار التي تقدم بها أعضاء مجلس إدارة الهيئة وممثلو شركة موبايلي.