بالصور.. نادي الطلبة السعوديين في الأردن ينظم رحلة طلابية سياحية ثقافية إلى العقبة

بالصور.. نادي الطلبة السعوديين في الأردن ينظم رحلة طلابية سياحية ثقافية إلى العقبة

2017/02/21
الساعة 10:07 مساءً
- ‎فيأخبار 13 منطقة, حصاد اليوم
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نادي الطلبة السعوديين في الأردن ينظم رحلة طلابية سياحية ثقافية إلى العقبة 3
المواطن_ نوف العايد_ الشرقية

‏رافق الملحق الثقافي السعودي لدى المملكة الأردنية الهاشمية، راشد النابت، الرحلة الطلابية التي نظّمها نادي الطلبة السعوديين بعمان إلى مدينة العقبة.

نادي الطلبة السعوديين في الأردن ينظم رحلة طلابية سياحية ثقافية إلى العقبة 9
وانطلقت الرحلة من مقر نادي الطلبة في عمان متوجهة إلى فندق راديسون بالعقبة، وأقام المنظمون -خلال الطريق- مسابقات وأنشطة في أثناء توجّههم للعقبة.

نادي الطلبة السعوديين في الأردن ينظم رحلة طلابية سياحية ثقافية إلى العقبة
وشهدت أيضًا رحلة بحرية التي تحدث النابت فيها لأبنائه الطلبة ببعض الإرشادات والنصائح الدراسية المهمة استعدادًا للفصل الدراسي الجديد.

نادي الطلبة السعوديين في الأردن ينظم رحلة طلابية سياحية ثقافية إلى العقبة 8
وتخلّلت الرحلة التفاعل، وطرح الأسئلة والاستفسارات من الطلبة التي أجاب عنها النابت بصدرٍ رحب.

نادي الطلبة السعوديين في الأردن ينظم رحلة طلابية سياحية ثقافية إلى العقبة 7
وأشار النابت إلى أهمية أن يكون الطالب قدوة حسنه لإخوته، وأن يعطي الصورة الحقيقية لبلده، وأن يكونوا خير سفراء وممثلين لبلدهم، فالطالب هو مرآة تعكس حضارة وثقافة بلده في الدولة المضيفة.

نادي الطلبة السعوديين في الأردن ينظم رحلة طلابية سياحية ثقافية إلى العقبة 5
‏وشمل برنامج الرحلة زيارة لمدينة البترا التاريخية ووادي رم، والتعرّف على الآثار والمعالم السياحية بالأردن وتاريخها وحضارتها، إيمانًا بالقائمين على هذه البرامج بأهمية التعرّف على الحضارات السابقة، وبعث روح الألفة والتعاون بين الطلبة في مثل هذه الأنشطة.

نادي الطلبة السعوديين في الأردن ينظم رحلة طلابية سياحية ثقافية إلى العقبة 6

نادي الطلبة السعوديين في الأردن ينظم رحلة طلابية سياحية ثقافية إلى العقبة 2

نادي الطلبة السعوديين في الأردن ينظم رحلة طلابية سياحية ثقافية إلى العقبة 1

نادي الطلبة السعوديين في الأردن ينظم رحلة طلابية سياحية ثقافية إلى العقبة 4

 

 

 

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