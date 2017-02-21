بالصور.. نادي الطلبة السعوديين في الأردن ينظم رحلة طلابية سياحية ثقافية إلى العقبة

المواطن_ نوف العايد_ الشرقية

‏رافق الملحق الثقافي السعودي لدى المملكة الأردنية الهاشمية، راشد النابت، الرحلة الطلابية التي نظّمها نادي الطلبة السعوديين بعمان إلى مدينة العقبة.



وانطلقت الرحلة من مقر نادي الطلبة في عمان متوجهة إلى فندق راديسون بالعقبة، وأقام المنظمون -خلال الطريق- مسابقات وأنشطة في أثناء توجّههم للعقبة.



وشهدت أيضًا رحلة بحرية التي تحدث النابت فيها لأبنائه الطلبة ببعض الإرشادات والنصائح الدراسية المهمة استعدادًا للفصل الدراسي الجديد.



وتخلّلت الرحلة التفاعل، وطرح الأسئلة والاستفسارات من الطلبة التي أجاب عنها النابت بصدرٍ رحب.



وأشار النابت إلى أهمية أن يكون الطالب قدوة حسنه لإخوته، وأن يعطي الصورة الحقيقية لبلده، وأن يكونوا خير سفراء وممثلين لبلدهم، فالطالب هو مرآة تعكس حضارة وثقافة بلده في الدولة المضيفة.



‏وشمل برنامج الرحلة زيارة لمدينة البترا التاريخية ووادي رم، والتعرّف على الآثار والمعالم السياحية بالأردن وتاريخها وحضارتها، إيمانًا بالقائمين على هذه البرامج بأهمية التعرّف على الحضارات السابقة، وبعث روح الألفة والتعاون بين الطلبة في مثل هذه الأنشطة.