بالصور.. نقل فتاة مصرية تزن نصف طن للعلاج في الهند بطائرة ورافعة خاصة

المواطن – القاهرة

نقلت شركة مصر للطيران حالة مرضية لفتاة وصل وزنها لـ 500 كغم للعلاج بالهند على متن رحلة خاصة من مطار برج العرب إلى مومباي مباشرة.

وأقلعت أمس الجمعة من مطار برج العرب بالإسكندرية رحلة خاصة متجهة إلى مطار مومباي بالهند لنقل الفتاة المصرية إيمان عبد العاطي التي يبلغ وزنها نصف طن للعلاج بالخارج.

وأوضح الطيار باسم جوهر رئيس شركة مصر للطيران للشحن الجوي أنه تم نقل المريضة من مقر سكنها بحي سموحة بالإسكندرية من خلال سيارة مجهزة بكافة الوسائل والخدمات التي تضمن سلامة وراحة المريضة إلى مطار برج العرب، وذلك نظراً لحساسية وخطورة حالتها الصحية.

وأضاف أن شركة الشحن الجوي قد أعدت لهذه الرحلة بشكل احترافي لم يسبق لأي شركة طيران أن قامت به من قبل حيث تم وضع الحالة على الطائرة من خلال رافعات تنقلها من السيارة إلى الطائرة والتي تم تجهيزها من الداخل بعجل لسهولة ومرونة دخول الفراش على متن الطائرة كما تم تثبيت هذا الفراش بمقابض في الأرضية حتى نضمن عدم تعرض المريضة لأي حركة فجائية أثناء الرحلة.

وقال إنه تم تزويد الطائرة بكافة الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة لحالتها طوال ساعات الرحلة إلى أن تصل إلى مطار مومباي بصحبة شقيقتها والأطباء المتابعين لحالتها بسلام في تمام الساعة الرابعة فجراً بتوقيت الهند.