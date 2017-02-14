بالصور.. هكذا يبدو نوكيا 8

المواطن - وكالات

بيّنت تقارير مسرّبة جديدة أن شركة HMD -التي تمتلك حق تسويق وتطوير هواتف تحمل اسم العلامة التجارية نوكيا- تستعد لطرح هاتف جديد يعرف بـ P1 الذى سيتم إطلاقه تحت اسم Nokia 8.

ويأتي هذا بعد النجاح الكبير الذي حققه هاتف “نوكيا 6” الذي أطلقته الشركة في الصين وحقق نجاحًا كبيرًا، وقد ظهرت بعض الصور المسرّبة التي قيل إنها تكشف تصميم نوكيا 8، إلّا أنه لم يتم تأكيد ذلك حتى الآن.

وبحسب موقع wccftech الأمريكي، فمن المنتظر وصول هاتف Nokia P1 بنظام التشغيل أندرويد نوجا 7.0، مع شاشةٍ كبيرة 5.7 بوصة QHD، فضلًا عن معالج Snapdragon 835، كما أشارت التقارير إلى أن الهاتف سيأتي بنسختين فيما يتعلق بخيارات الذاكرة، إحداهما بذاكرة تخزينية 64 جيجا بايت، والآخر بذاكرة 128 جيجا بايت.