بالصور.. هلال مكة يباشر 7 حالات في كلاسيكو الأهلي والنصر

المواطن – عبدالله النخالي – جدة

امتدادًا لدورها الإنساني الذي تقوم به شاركت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة بفريق طبي إسعافي وتطوعي مكون من (10) فرق إسعافية و(30) طبيبًا متطوعًا من الهيئة في مباراة الأهلي والنصر والتي أُقيمت بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة مساء أمس الجمعة.

وأكد عبدالله أبوزيد المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة أن خطة مشاركة الهيئة في هذا الحدث قد بدأت منذ عصر أمس من خلال التواجد على الطرق والمداخل المؤدية للملعب بعد ذلك تواجدت الفرق داخل أرجاء الملعب والمدرجات لمباشرة الحالات الإسعافية بشكل فوري .



وأضاف أن الهلال الأحمر باشر (7) حالات إسعافية عبر الفريق التطوعي للهيئة حيث قدموا العلاج اللازم للحالات في الموقع ولم تستدعِ الحالات نقلها، كما قامت الفرق الإسعافية بنقل حالة إسعافية من داخل الملعب للاعب النصر أحمد الفريدي لمستشفى الملك عبدالله .





