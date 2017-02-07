بالصور والأرقام.. وليد عبد الله “أناكوندا” حراسة النصر الجديد

المواطن ـ محمد سلام

ينضم الحارس الدولي وليد عبد الله إلى تدريبات نادي النصر، بدايةً من غد، الأربعاء، بعد إعلانه، اليوم، عن توقيعه مخالصة مالية مع نادي الشباب ليدافع عن قميص العالمي خلال الفترة المقبلة.

“الأناكوندا” -كما تلقّبه الجماهير الرياضية- من مواليد 19 أبريل 1986، ويبلغ طوله 1.96، وهو واحد من أهم حراس المرمى في الكرة السعودية خلال آخر 10 سنوات، وهو صاحب ضحكة دائمة وروح مرحة جعلته يحظى بحب وتقدير كل الجماهير على اختلاف ميولها وانتماءاتها، بالإضافة إلى قدراته العالية في حراسة المرمى التي ظهرت على مدار سنوات، وجعلته محط أنظار جميع الأندية السعودية والخليجية.



البداية:

استهل وليد مسيرته الكروية في نادي الشباب عام 1996، وتدرّج في فئاته السِنّية: “براعم، وناشئين، وشباب، وأوليمبي”، ثم أُختير للفريق الأول في الموسم التالي 2007\2008، وأشرف على تدريب وليد عبد الله مدرب الحراس الجزائري، خدير عزيز، الذي صقل موهبة وليد، وقدّمه كحارس مرمى للمنتخب السعودي الأوليمبي.



في موسم 2007\2008، ظهر وليد بشكلٍ رائع، حيث حقّق مع ناديه كأس الملك للأبطال كأول نادي يحقق هذه البطولة، كذلك ساهم في إحراز كأس الأمير فيصل بن فهد في عام 2008/2009، وحقق أيضًا كأس الملك للأبطال في عام 2008/2009 ليحافظ على اللقب، وكان أفضل حارس في عام 2009/2010.

أرقام وإنجازات:



لعب وليد مع الشباب في الدوري السعودي موسم 2009 بـ 1494 دقيقة، و2010 بـ1709 دقيقة، و2011 بـ 2160 دقيقة، و2012 بـ2340 دقيقة، و2013 بـ 1980 دقيقة، و2014 بـ 2160 دقيقة، و2015 بـ 1530 دقيقة، وحقق بطولة الدوري مرتين 2006 و2012، وكأس الملك في نسخته الجديدة مرتين 2009 و2014، وكأس السوبر السعودي مرة عام 2014، ووصل مع الليث إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا عام 2010.

مسيرة الموسم الحالي:



خلال هذا الموسم مع الفريق الشبابي، شارك وليد عبد الله في بطولة دوري جميل في 13 مباراة بإجمالي عدد دقائق بلغت 1170 دقيقة، واستقبلت شباكه 14 هدفًا، وحافظ على نظافة الشباك في 4 مباريات، وتصدّى لـ 41 كرة بمعدل 3.2 صدّة في كل مباراة، وكانت نسبة إنقاذه للتسديدات 74.5 %، ومسك العرضيات 9 مرات، ولكمها 7 مرات.

مع المنتخب السعودي:



لعب وليد 70 مباراة دولية مع الأخضر السعودي بإجمالي عدد دقائق 5903 دقيقة، وكان منهم 28 مباراة ودية دولية، و16 مباراة في تصفيات كأس العالم، و13 مباراة في بطولات كأس الخليج، وكانت أبرز مشاركات وليد مع المنتخب السعودي في 2009 بكأس الخليج التي أقيمت في مسقط، وهي البطولة التي برز فيها بشكلٍ لافت بعد أن ظلّت شباكه نظيفة طوال البطولة.