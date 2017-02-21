بالصور والفيديو.. بداية جيدة للهلال والأهلي في دوري أبطال آسيا

المواطن ـ محمد سلام

انتهت مباريات اليوم في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا للعام 2017، وحققت الفرق السعودية نتائج جيدة، حيث تعادل الهلال أمام مضيفه بيروزي الإيراني بهدفٍ لكل فريق، فيما انتصر الأهلي على ضيفه بونيودكور الأوزبكي بهدفين دون رد.

وجمع اللقاء الأول الهلال وبيروزي على ملعب السلطان قابوس في سلطنة عمان، حيث افتتح الفريق الإيراني باب التسجيل عن طريق موسالمان في الدقيقة 68، ونجح الهلال في إدراك التعادل عند الدقيقة 82 عن طريق المحترف البرازيلي كارلوس إدواردو.

وبهذه النتيجة، يحصد كل فريق أولى نقاطه في المجموعة الرابعة، ويتصدر هذه المجموعة فريق الريان القطري بعد فوزه اليوم على الوحدة الإماراتي.

وفي المباراة الثانية، حقق النادي الأهلي فوزًا مهمًا على ضيفه بونيودكور الأوزبكي في لقاءٍ أقيم على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة “الجوهرة المشعة”.

وافتتح الفريق الأهلاوي باب التسجيل عن طريق المهاجم السوري عمر السومة في الدقيقة 13، وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 53 عن طريق سلمان المؤشر.

وبهذه النتيجة، يحصد الأهلي أول 3 نقاط في رصيده ضمن منافسات المجموعة الثالثة، ويحتل المركز الأول، ومن خلفه فريقي العين الإماراتي وذوب آهن الإيراني، فيما يأتي في المركز الأخير بونيودكور الأوزبكي.