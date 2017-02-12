بالصور والفيديو.. حضور كثيف لمحاضرة المغامسي بجامع الأميرة العنود بمحايل

المواطن- حسان الصالحي- محايل

نظمت لجنة التنمية السياحية بمحافظة محايل، ضمن مهرجان محايل أدفأ في نسخته العاشرة، مساء اليوم، محاضرة للشيخ صالح بن عواد المغامسي، بعنوان “تأملات قرآنية”، وذلك في مسجد الأميرة العنود.

وافتتح الشيخ المغامسي محاضرته بحمد الله والثناء عليه، ثم تطرّق إلى بعض التأملات القرآنية في سورتي (الحجر) و(يوسف)، مبينًا أن تدبّر معاني آيات القرآن الكريم من أعظم المناقب وأجلها شرفًا.

وذكر “المغامسي” أن أخلاق الأنبياء والرسل تعدّ ضرورة لجميع المسلمين في الاقتداء بها، سائلًا الله ( عز وجل) أن يبارك في جهود محافظ محايل على إقامة مثل هذه الندوات والمحاضرات التي تحقق الأهداف المنشودة منها، ويوفق القائمين على مهرجان محايل، وأن يبارك في جهودهم.

وعقب ذلك، اطّلع “المغامسي” على مشروع جمعية البر الخيرية، واستمع إلى شرحٍ مفصّل عن المشروع الذي سيكون نواة في دعم الأسر المحتاجة بالمحافظة، كما اطّلع على مشروع وقف الشهداء الذي أطلق خلال فعاليات شارع الشهداء بمهرجان محايل.

وسجل “المغامسي” كلمةً في سجل الزيارات لدى جمعيتي البر الخيرية، وجمعية رفق لرعاية الأيتام بالمحافظة، وعقب ذلك، كرّم المحافظ محمد بن سعود المتحمي الشيخ الدكتور صالح المغامسي بدرعٍ تكريمية.