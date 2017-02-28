بالصور والفيديو.. طقس تبوك يستقطب محبّي البرد ويضفي المرح على أيام عشاق الشتاء

المواطن ـ تبوك:

عاد الرداء الأبيض ليكسو منطقة تبوك، شمال المملكة، بالتزامن مع اشتداد الفعالية الجوية على أجزاء واسعة من شمال ووسط الوطن، إذ تداول مواطنون -عبر مواقع التواصل الاجتماعي- صورًا ومقاطع للمطر والبرد.

وما إن أعلن النظام الآلي للإنذار المبكر من هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهه عن هطول أمطار رعدية غزيرة على مناطق تبوك، والحدود الشمالية، وحائل وغيرها، حتى بدأ محبّو الأجواء الشتائية بمطاردة السحب والغيث، فيما علّق المغرّدون بالدعاء أن يجعله المولى صيبًا نافعًا للبلاد والعباد.

وخرج عشاق الشتاء للمرح بهذه الأجواء، معربين عن سعادتهم بالمشاهد الطبيعية المذهلة، داعين المواطنين إلى زيارة تبوك والاستمتاع معهم بالسحر الخلاب.

وتداول المغرّدون صورًا للسيول التي تحرّكت إثر الأمطار التي شهدتها تبوك وهي تغزو الأراضي بسلاسةٍ وعذوبة.