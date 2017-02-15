بالصور والفيديو.. ​ثلاثاء ماطر في المملكة رياض تزهو بالألوان ومدن تغرق

المواطن- الرياض

غيث إلهي، هو المطر الذي هطل على مناطق متفرقة من المملكة أمس الثلاثاء، جرت على أثره الشعاب، وسالت السيول وانفجرت الشلالات.

أبها تفشل في احتواء المطر

مناظر بهيّة تركتها الأمطار خلفها، وصور خلابة تأسر ناظريها، لكنها في الوقت نفسه، تسببت بالكثير من المشاكل المرورية، وكشفت عن العيوب الإنشائية في مناطق متفرّقة، لعل كان أبرزها منطقة عسير، ولاسيما أبها، التي أغلق المرور فيها الحزام الدائري، بعدما أغرقته الأمطار.

شلالات حريملاء:

وتداول المواطنون، عبر موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، مقطعًا للشلالات في حريملاء، في منطقة الرياض، وهي تهدر بالمياه الجارفة، التي تجمّعت من التساقطات المطرية على المنطقة، مشكّلة صورة طبيعية خلابة.

روضة خريم ترتدي حلّتها الربيعية:

وتزيّنت روضة خريم برداء الربيع، مزدانة بالألوان البهية، التي أضفت على روح المكان بهجة وضياء، حيث ازدهت الخزامى، واخضرّت الأرض، ما استدعى ذاكرة المواطنين بالملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، الذي كان يقضي فيها وقتًا كثيرًا، سائلين المولى له الرحمة والمغفرة.

الجنادرية في المطر:

وشهدت أروقة مهرجان الجنادرية اليوم الثلاثاء، زخات مطرية، جمّلت الأجواء.

وتداول المواطنون صورًا لرجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهم ينقلون زوار المهرجان بمركباتهم الرسمية، بعدما داهمهم الغيث بصورة مفاجئة.