بالصور.. وفاة مقيم في بئر مصعد عمارة سكنية بـ #ينبع

المواطن – ينبع

توفي مقيم بعد احتجازه داخل مصعد عمارة سكنية في ينبع قبل قليل.

واستخرج الدفاع المدني في ينبع المقيم الذي اُحتجز داخل بئر مصعد عمارة سكنية حيث كان متوفياً.

وقال المتحدثُ الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة عقيد خالد مبارك الجهني: إن مركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة ينبع، تبلغ عند الساعة ١٥:٥٢ من عصر اليوم عن حادث احتجاز شخص في بئر مصعد، وتم توجيه فرقة إنقاذ للموقع.

وأضاف أنه اتضح أن الحادث عبارة عن احتجاز عامل مقيم من الجنسية المصرية يبلغ من العمر ٣٥ سنة في بئر مصعد عمارة سكنية، تتكون من أربعة أدوار، انحصر احتجازه في الجزء العلوي من بئر المصعد فوق المصعد أثناء عمل الصيانة ما أدى لوفاته، فتم استخراجه من قِبل فرقة الإنقاذ، وتم تسليم الموقع لجهة الاختصاص.