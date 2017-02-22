بالصور.. وفاة وإصابة 4 أشخاص في تصادم وجهاً لوجه بعيدابي #جازان

المواطن – خالد الأحمد – جازان

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب آخر بإصابات متوسطة إثر وقوع حادث تصادم وجهاً لوجه بين مركبتين من نوع هايلكس وإلنترا مساء أمس الثلاثاء، وذلك على الطريق الرابط بين محافظة العيدابي ومركز عيبان، شمال شرق منطقة جازان.



وأوضح المتحدث الإعلامي لهيئة الهلال الأحمر بجازان بيشي الصرخي لـ “المواطن”، أن غرفة العمليات تلقت عند الساعة التاسعة والنصف من مساء أمس الثلاثاء بلاغاً عن وقوع حادث تصادم على طريق “عيبان – العيدابي”، وعلى الفور تم توجيه فرقتين إسعافيتين إلى موقع الحادث.

وأضاف أنه عند وصول الفرق وجدت بالموقع أربع حالات، منها ثلاث حالات وفاة، والرابعة لديها إصابة متوسطة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية له ونقله إلى مستشفى بني مالك لاستكمال العلاج.



