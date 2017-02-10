بالصور.. وكيل إمارة جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الرائد عبد الله العامري‎

المواطن – عمر عريبي – جازان

بتوجيهٍ من الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان، نقل وكيل الإمارة الدكتور سعد بن مقرن المقرن، مساء اليوم، تعازي ومواساة القيادة إلى أسرة الشهيد الرائد عبد الله شيبان العامري حمدي الذي استشهد مدافعًا عن دينه ووطنه في الحد الجنوبي، سائلًا الله تعالى أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وعبّر وكيل الإمارة -خلال زيارته لمقر عزاء أسرة الفقيد العامري، بمحافظة الطوال- عن فخر واعتزاز الجميع بعمل الرائد البطولي، سائلًا الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات الأمنية من واجبٍ ديني، ووطني، وبطولي كبير في حفظ الأمن والدفاع عن أرض هذه البلاد المباركة.

ورافق وكيل الإمارة رئيس اللجنة الأمنية ومدير شرطة منطقة جازان اللواء ناصر بن صالح الدويسي، وقائد قطاع حرس الحدود بمحافظة الطوال العميد صالح بن عبيد العمري، ومحافظ الطوال رزاح بن حبيش الدوسري.

ومن جهةٍ أخرى، نقل العقيد ركن أحمد بن علي القحطاني، قائد الإشارة وممثل قوة جازان، تعازي وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، ورئيس هيئة الأركان العامة، وقائد القوات البرية، وقائد المنطقة الجنوبية، وقائد قوة جازان لأسرة الشهيد.

وفي نهاية اللقاء، عبّر شقيق الشهيد رئيس محكمة الاستئناف الشيخ علي بن شيبان العامري عن شكره وذوي الشهيد، وتقديرهم لأمير منطقة جازان ووكيل الإمارة المقرن لمشاركتهم العزاء في فقيدهم، مؤكدًا أن ذلك يأتي كدليلٍ على اهتمام ولاة الأمر بمنسوبيهم في مختلف القطاعات الأمنية بالمنطقة، مشيرًا إلى أن ابنهم استشهد في ميدان العمل والعز، وخلال أداء عمله ومساهمته بحفظ الأمن في هذا الوطن الغالي على الجميع.

وعبّر أبناء وأشقاء الشهيد العامري عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد والدهم الرائد عبد الله شيبان الذي عُرف عنه إقدامه وجسارته طيلة فترة عملة بالقوات المسلحة، حيث كان على وشك التقاعد، ولكنه آثر أن يستمر في العطاء لوطنه مدافعًا، ومقدمًا روحه ودمه فداءً للدين والوطن.

وشكروا زملاء الشهيد الذين قدّموا تعازيهم ومواساتهم، كما ذكروا مآثر ومناقب الشهيد حتى آخر أيامه، داعين الله أن يتقبّله من الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.