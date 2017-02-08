بالصور.. وليد عبدالله بعد أولى تدريباته مع النصر: أشعر بالراحة

المواطن ـ محمد سلام

أكد الحارس الدولي وليد عبدالله، المنتقل حديثاً لصفوف نادي النصر، أنّ البيئة الصحية داخل أروقة العالمي جعلته يقبل التوقيع، موضحاً أنّه تنازل عن حقه لدى الشبابيين؛كونهم لم يقصروا معه؛لذا رغب بكسبهم وكسب جمهور النصر ورئيسه الأمير فيصل بن تركي الذي لن يُوفيه حقه.

وقال اللاعب في تصريحاته: “الاستقبال كان رائعاً من قبل اللاعبين، وشعرت بأنني متواجد معهم بالفريق منذ فترة طويلة، وأتمنى أن أكون عند حسن ظن الجميع، فأنا جاهز للمشاركة ولم أقطع عن التدريبات”.وتابع: “شعرت بالراحة بالرغبة في الانتقال للنصر، فالمقربون لي من نصراويين نصحوني بالانتقال للنصر لوجود بيئة صحية.. أتمنى أن أكون فأل خير بتحقيق النصر للبطولات بدءاً بكأس ولي العهد”.وبخصوص تأثر الحراسة في المنتخب السعودي بسبب قضية الحارس الشبابي محمد العويس والانتقال المتأخر للحارس وليد عبدالله للنصر، أوضح: “المنتخب سيعتمد على الحارس الجاهز، وأتمنى أن يحل محمد العويس مشكلته مع الشباب لدعم صفوف المنتخب”.وأنهى “الأناكوندا” بقوله: “الجمهور سيكون دافعاً لي، هناك فرق بين أن تلعب ضد جمهور أو يدعمك الجمهور.. كنت حريصاً على بث الفرح للجمهور النصراوي بأسرع وقت عبر السناب شات”.