بالصور.. ٩ إصابات بحادث انقلاب باص في #جدة

المواطن – عبدالله النخالي – جدة

أصيب 9 أشخاص في حادث انقلاب باص بحي النهضة شمال دوار التاريخ بمحافظة جدة، وقد باشرت الجهات المعنية الحادث في حينه.

وأوضح المتحدث الإعلامي للهلال الأحمر بمحافظة جدة عبد الله أبوزيد أن غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة ، تلقت صباح اليوم الخميس، في تمام الساعة 6:18 بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب باص نتج عنه 9 إصابات.

وأضاف: فور تلقي البلاغ إلى غرفة عمليات الهلال الأحمر 997 هرعت (4) فرق إسعافية، وفرقة استجابة متقدمة بإشراف القائد الميداني عوض الكثيري إلى موقع الحادث، وتبين وجود (9) إصابات توزعت كالتالي: 4 إصابات حالتها متوسطة، و (5) إصابات بسيطة تم إسعافها بالموقع.

وقال أبوزيد : “قُدّمت العناية الطبية اللازمة بالموقع، وتم نقل 3 حالات إلى مستشفى الملك فهد ، ومصاب إلى السعودي الألماني بجدة”.





