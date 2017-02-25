بالصور.. 14 مخالفة و23 تعهد تصحيح خطأ في شركات المصاعد بمكة

المواطن - واس

أنهت الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة حملتها الثالثة التي تركّزت على الكشف على مؤسسات وشركات المصاعد، بما في ذلك المشاريع الريادية، بمشاركةٍ فاعلة من وزارة التجارة والاستثمار ومهندسين مختصين في مجال المصاعد.

وتم الوقوف على 41 مؤسسة وشركة مختصة بتوريد وتركيب وصيانة المصاعد، حيث جرى إغلاق (4) مؤسسات، وتم ضبط مخالفات بحق (14) مؤسسة، في حين تم أخذ تحرير (23) تعهدًا لتصحيح بعض الملاحظات المرصودة.

وأوضح مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، العقيد علي بن خضران المنتشري، أن الهدف من تنفيذ هذه الحملات هو الوقوف والمتابعة لأداء شركات ومؤسسات المصاعد لتحسين الخدمات المقدمة منها، ورفع جانب السلامة العامة بها وتدابيرها الوقائية، حفاظًا على سلامة الأرواح.