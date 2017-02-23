بالصور.. 150 عاموداً لإنارة طريق الجامعة في #بارق

بالصور.. 150 عاموداً لإنارة طريق الجامعة في #بارق

2017/02/23
الساعة 6:18 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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بلدية بارق تضيئ طريق الجامعة

المواطن – عبدالله النخالي – بارق

شرعت بلدية بارق بأعمال الإنارة على امتداد طريق فرع جامعة الملك خالد البالغ طولها 6 آلاف متر تقريباً.

أوضح ذلك رئيس بلدية بارق أحمد عوض البارقي، الذي قال إن البلدية بدأت اليوم بأعمال الإنارة لطريق فرع الجامعة بالمحافظة،  حيث سيبلغ عدد الأعمدة قرابة ١٥٠ عموداً، بالإضافة لإنشاء جزيرة وسطية للشارع، وذلك لخدمة المارين من الطريق، إضافة إلى طلاب وطالبات الجامعة الذي يبلغ عددهم قرابة 12 ألف طالب وطالبة.

وأشار إلى أن طريق الجامعة سيحظى بكافة الخدمات كونه أحد أهم الطرق الرئيسية بالمحافظة.IMG_3620 IMG_3621 IMG_3622

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