بالصور.. 150 مديرا بالصحة يخضعون لدورة معايير سباهي للصيدليات

المواطن – حسن عسيري – الرياض

عقدت وزارة الصحة ممثلة بالإدارة العامة للرعاية الصيدلية بالوزارة دورة مكثفة بعنوان تطبيق معايير سباهي ( ٤١ معيارا) في إدارة الأدوية بالمستشفيات بهدف تسهيل وتسريع تطبيق تلك المعايير لجميع مدراء الرعاية الصيدلية بالمناطق والمحافظات وبحضور 150 مدير ادارة رعاية صيدلية بالمستشفيات دورة بفندق الريتز كارلتون الرياض

وتضمنت الدورة التوضيح لدور الإدارة العامة للرعاية الصيدلية بالوزارة ودور إدارات الرعاية الصيدلية بالمناطق ودور أقسام الرعاية الصيدلية بالمستشفيات في تطبيق تلك المعايير.

وركزت الصحة على أهمية وجود أنظمةً لدى صيدليات المستشفيات من أجل مراقبة مخزون الأدوية وضوابط صرفها والآليات المناسبة لإستخدام الأدوية بالشكل الأمثل التي تضمن سلامة المرضى وحفظ الموارد وخفض الهدر من خلال تطبيق سياسات و إجراءات معتمدة من إدارة المستشفى وتكليف فرق ولجان فعالة مثل لجنة الصيدلة و العلاجيات وتفعيل دورها في ضبط الاستهلاك ومراقبة المخزون

وأضافت الصحة أنه لابد من وضع وعرض مؤشرات لقياس مستوى جودة وسلامة الخدمة وكفاءة الاستخدام وكذلك ضرورة رصد الأخطاء الدوائية والإبلاغ عنها ، بالإضافة إلى تسهيل وصول الصيدلي إلى المعلومات الدوائية الدقيقة و الحديثة

الجدير بالذكر أن وزير الصحة د. توفيق الربيع. وجه بتطبيق معايير سباهي (المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية) في جميع المستشفيات والمراكز الصحية بالوزارة.