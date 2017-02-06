بالصور.. 25 دراسة و19 متحدثاً في مؤتمر العلاج المناعي للأورام بالمدينة

المواطن – المدينة

اختتمت صحة المدينة فعاليات المؤتمر الأول للعلاج المناعي، بتنظيم جمعية السرطان السعودية وبالتعاون مع قسم الأورام بمستشفى الملك فهد بالمدينة، السبت الماضي ولمدة يومين.

وتميز المؤتمر بحضور الشيخ الدكتور عبدالعزيز التركي رئيس مجلس إدارة جمعية السرطان السعودية والشيخ الدكتور خالد بن جبر آل ثاني رئيس جمعية السرطان القطرية والدكتور وحيد الخروصي رئيس جمعية السرطان في سلطنة عمان والدكتور علي الزهراني رئيس المركز الوطني السعودي للأورام، كما شارك في المؤتمر (١٩) متحدثاً يعدون من أهم الاستشاريين والخبراء في مجال علاج الأورام في المملكة وناقش المؤتمر في جلساته أكثر من (٢٥) دراسة دولية مختصة بالعلاج المناعي للأورام، وقد أثبتت هذه الدراسات فعالية العلاج المناعي في كل من سرطان الرئة وسرطان الكلية وسرطان المثانة وسرطانات الرأس والعنق والجلد والسرطان اللمفاوي من نوع (هودجكن).

مما يجدر ذكره بأن العلاج المناعي يعد ثورة في مجال علاج الأورام وهو بديل ناجح للعلاج الكيميائي التقليدي وبآثار جانبية أقل كثيراً من العلاج الكيميائي، وما يمثله ذلك من أمل لمرضى السرطان.



