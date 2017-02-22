بالصور.. 28 من أيتام “إخاء الشرقية” في رحلة تعليمية وترفيهية للأحساء

المواطن – الدمام

قامت إخاء الشرقية لرعاية الأيتام بتنظيم رحلة ترفيهية لمحافظة الأحساء نهاية الأسبوع الماضي ممثلة بقسم البرامج والأنشطة بقيادة المشرف جابر بن عبدالله بن عبدالعزيز وبعض مشرفي المنازل النموذجية بالإضافة إلى أكثر من 28 مشاركاً من الأيتام وكانت انطلاقة الرحلة من الدمام واستغرقت يوماً كاملاً بدأ من الساعات الأولى للنهار.

وأشار مشرف الأنشطة والبرامج بإخاء الشرقية أن الرحلة كانت مميزة ومتنوعة بفعالياتها المختلفة وباهتمام ومتابعة من مدير إخاء الشرقية لرعاية الأيتام الدكتور صلاح غالب العثمان، حيث بلغ عدد المشاركين في الرحلة أكثر من 28 مشاركاً من الأبناء ومشرفيهم.

هذا وقد استمتع جميع المشاركين بزيارة مهرجان التمور المقام حالياً بالأحساء حيث قاموا بزيارة لركن القيصرية والذي يحتوي على عدة أركان حرفية وركن الفنون التشكيلية بالإضافة إلى زيارة لمعرض التمور، تلاها زيارة إلى جبل قارة الذي يعتبر من معالم الأحساء التاريخية.

كما اشتملت الرحلة على نشاط رياضي مارس فيه المشاركون أنواعاً متعددة من الرياضات المختلفة من خلال الاستراحة التي تواجدوا فيها.

و اختتمت الرحلة بإقامة دورة تدريبية قصيرة ملهمة بعنوان “العادات العشر للشخصية الناجحة”، والتي ألقاها المدرب المعروف، صلاح العوض مشرف التدريب التربوي بتعليم الأحساء، والذي تحدث عن أهمية النجاح في مسيرة الشخص وعدم التوقف عند حد معين. وفي نهاية الدروة قام المحاضر بتوزيع شهادات الحضور لجميع المشاركين.